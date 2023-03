Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Inventiva: une perte nette creusée en 2022 information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 09:25

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la stéatohépatite non alcoolique Inventiva publie un résultat net pour l'année 2022 de -54,3 millions d'euros, contre -49,6 millions pour 2021, du fait notamment d'une augmentation de ses dépenses de recherche et développement.



Le chiffre d'affaires s'est élevé à 12,2 millions d'euros, contre 4,2 millions en 2021. Les revenus enregistrés en 2022 sont principalement liés à l'accord de licence et de collaboration d'Inventiva avec CTTQ, signé le 21 septembre dernier.



La société biopharmaceutique affiche une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 86,7 millions d'euros et des dépôts à court terme d'un million au 31 décembre 2022, contre respectivement 86,6 millions et 8,8 millions à fin 2021.