Inventiva: UBS Group dépasse les 5% du capital

(CercleFinance.com) - UBS Group a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 4 juillet, par l'intermédiaire de ses filiales, le seuil de 5% du capital d'Inventiva et détenir, directement et indirectement, 5,16% du capital et 4,14% des droits de vote de la société biopharmaceutique.



'Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Inventiva hors marché au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant', précise l'établissement financier helvétique.





Valeurs associées INVENTIVA 2,41 EUR Euronext Paris +4,11%