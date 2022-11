Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inventiva: trésorerie en baisse sur neuf mois information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 14:13









(CercleFinance.com) - Inventiva affiche une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 72,6 millions d'euros au 30 septembre, contre 95,4 millions à fin 2021, et des flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles de 40 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022.



Compte tenu de ses programmes actuels, la société biopharmaceutique estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à court terme devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2023.



Le chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de de 2022 s'est élevé à 0,1 million d'euros, contre 0,2 million sur la même période en 2021. Le paiement initial de 12,6 millions de dollars dans le cadre de l'accord avec Sino Biopharm a été reçu le 4 novembre.





Valeurs associées INVENTIVA Euronext Paris +0.60%