Inventiva: trésorerie de 56 millions d'euros à fin mars information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 10:35

(CercleFinance.com) - Inventiva affiche au 31 mars 2023, une trésorerie et des équivalents de trésorerie à 56,3 millions, ainsi que des dépôt court terme à 0,7 million et long terme à 9,3 millions, contre 86,7 millions, un million et 0,7 million respectivement à fin 2022.



Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à -20,4 millions d'euros au premier trimestre 2023, contre -15 millions sur la même période en 2022. Les dépenses de recherche et développement ont affiché une hausse de 38%.



Compte tenu de ses programmes actuels de R&D et de développement clinique, la société biopharmaceutique estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'à la fin 2023.