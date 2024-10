Inventiva, Transgene, Vergnet... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Acticor Biotech

Acticor Biotech annonce que 27 patients ont été recrutés dans l'étude de phase 2b Liberate évaluant le glenzocimab dans le traitement de l'infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI). Cette société de biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des urgences cardiovasculaires précise que cette étude inclura plus de 212 patients souffrant d'un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) et devant subir une intervention coronarienne percutanée.

Inventiva

Inventiva, société biopharmaceutique, annonce un financement immédiat de 94,1 millions d'euros et jusqu'à 348 millions d'euros, sous réserve de la satisfaction de conditions spécifiques, pour financer l'achèvement de l'étude de Phase 3, NATiV3, dans la MASH et la préparation pour le dépôt potentiel d'une demande d'autorisation sur mise sur le marché et la commercialisation de lanifibranor.

Osmozis

Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances dévoilera son chiffre d'affaires annuel.

Partouche

La Financière Partouche, actionnaire majoritaire à 66,83 % du groupe Partouche, a approuvé l'octroi de droits de vote multiples à Patrick Partouche, lui conférant plus de la majorité des droits de vote en assemblée générale de Financière Partouche, à savoir 50,7%, directement et via sa société Ispar. L'AMF a octroyé une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique visant les actions de la société groupe Partouche. Patrick Partouche est président du directoire de Financière Partouche depuis plus de 20 ans et président du conseil de surveillance de groupe Partouche depuis 13 ans.

Transgene

Transgene, société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce que, dans l'étude randomisée de Phase II qui évaluait TG4001 en combinaison avec avelumab versus avelumab seul chez des patients atteints de cancer du col de l'utérus et de cancers anogénitaux HPV16 positifs, récurrents ou métastatiques, l'objectif principal (amélioration de la survie sans progression), n'a pas été atteint.

Vergnet

