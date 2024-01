Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inventiva: tirage de la seconde tranche auprès de la BEI information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Inventiva annonce le tirage de la seconde tranche d'un montant de 25 millions d'euros du prêt non assorti de suretés accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) le 16 mai 2022 dont l'échéance interviendra aux alentours du 18 janvier 2027.



Le décaissement de cette seconde tranche, assortie d'un taux d'intérêt de 7% par an, est prévu pour le 18 janvier. Le 4 janvier, conformément au contrat de financement, la société biopharmaceutique a émis 3.144.654 bons de souscription d'actions réservés à la BEI.



Inventiva utilisera le produit de ce tirage pour financer une partie de l'étude clinique pivot de phase III en cours évaluant lanifibranor dans la NASH. Ces 25 millions d'euros confirment son horizon de trésorerie estimée au début du troisième trimestre 2024.





