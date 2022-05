Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inventiva: tassement de la trésorerie au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 08:35









(CercleFinance.com) - Inventiva revendique une position de trésorerie de 80,5 millions d'euros au 31 mars 2022, contre 95,4 millions au 31 décembre 2021, et précise ne pas avoir généré de chiffre d'affaires au premier trimestre 2022, contre 0,1 million d'euros un an auparavant.



Compte tenu de ses programmes actuels, la société biopharmaceutique confirme que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à court terme devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'à la fin du premier trimestre 2023.



Par ailleurs, Inventiva indique prévoir à présent de finaliser le recrutement de la partie 1 de l'étude NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH au cours du premier semestre 2023, au lieu du second semestre 2022 comme annoncé précédemment.





