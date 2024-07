Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inventiva: salué pour l'émission de certificats de royalties information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 14:03









(CercleFinance.com) - Inventiva grimpe de près de 8% après l'annonce de l'émission de certificats de royalties souscrits par Samsara BioCapital, BVF Partners, NEA, Sofinnova et Yiheng, pour un montant approximatif de 20,1 millions d'euros.



Ces certificats donnent à leurs détenteurs un droit à percevoir des royalties de 3% sur les ventes nettes futures du lanifibranor aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, sur une période de 14 ans.



La société biopharmaceutique a l'intention d'utiliser approximativement 95% du produit net de l'opération pour poursuivre l'essai de phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la MASH/NASH (NATiV3) et le reste pour ses besoins généraux.





Valeurs associées INVENTIVA 2,52 EUR Euronext Paris +6,33%