Inventiva: résultats positifs d'un essai clinique de phase 2

(CercleFinance.com) - Inventiva a fait état hier soir de résultats positifs pour son essai clinique de phase II, dit 'preuve de concept', chez des patients atteints à la fois de MASH/NASH et de diabète de type 2.



La société biopharmaceutique, spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale, indique que l'étude a atteint son critère principal d'efficacité.



D'après la biotech, une réduction 'significative' du taux d'hémoglobine HbA1c a en effet été observée au sein des groupes ayant reçu son lanifibranor, seul ou en combinaison avec empagliflozine, par rapport au groupe placebo.



Un effet statistique a également été démontré pour plusieurs marqueurs de lésions hépatiques, du métabolisme glycémique et des lipides, ainsi que sur la stéatose hépatique, souligne Inventiva.



Les patients traités avec lanifibranor en combinaison avec empagliflozine ont maintenu un poids stable tout au long des 24 semaines de l'étude, remédiant à la prise de poids modérée et métaboliquement saine qui peut être observée chez certains patients traités avec lanifibranor.



Le traitement avec lanifibranor seul et en combinaison avec empagliflozine a réduit le rapport entre la graisse viscérale et abdominale sous-cutanée, reflétant un déplacement de la graisse viscérale pro-inflammatoire vers un tissu adipeux métaboliquement sain.



Enfin, le traitement par lanifibranor avec la dose de 800mg/une fois par jour seul ou en combinaison avec empagliflozine pendant 24 semaines a bien été toléré et aucun problème de sécurité n'a été signalé.



Suite à cette annonce, les analystes de Canaccord Genuity réitèrent leur recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours établi à 12 dollars pour le titre coté au Nasdaq.



Ils expliquent se montrer optimistes sur les résultats de l'étude clinique de phase III, évaluant lanifibranor dans la NASH, dont les résultats sont attendus fin 2026.



En dépit de ces commentaires favorables, l'action Inventiva cotée à la Bourse de Paris reculait de 3% mardi à la Bourse de Paris, certains observateurs rappelant que le marché du traitement de la NASH reste très concurrentiel.





Valeurs associées INVENTIVA Euronext Paris -7.11%