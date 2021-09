Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inventiva : recrutements pour accélérer le développement information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 15:17









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Inventiva annonce une série de recrutements afin d'accélérer le développement de son principal candidat médicament lanifibranor pour le traitement de la NASH (stéatohépatite non alcoolique). Sept recrutements viennent en tout renforcer l'expertise clinique d'Inventiva, son équipe médicale et ses fonctions corporate. Ils permettent à la société de poursuivre son développement aux Etats-Unis tout en consolidant sa présence France. Parmi ces nominations, Alice Roudot-Ketelers rejoint la société en tant que directrice opérations cliniques et développement pharmaceutique, et Jean-Paul Dutertre devient responsable de la pharmacovigilance en France.

Valeurs associées INVENTIVA Euronext Paris +1.72%