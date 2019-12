INVENTIVA reçoit un paiement d'étape de 3,5 millions d'euros de la part d'ABBVIE

Dans le cadre de cette collaboration, Inventiva reste éligible à de nouveaux paiements d'étape et redevances sur les ventes futures d'ABBV-157.

Dans le cadre de cette collaboration, Inventiva met à profit son expertise en matière de découverte et ses plateformes technologiques afin de développer des candidats médicaments visant le récepteur nucléaire RORy, une cible thérapeutique validée pour le traitement des troubles inflammatoires cutanés comme le psoriasis.

Pour mémoire, en 2012, Inventiva et AbbVie ont signé un partenariat pluriannuel de recherche afin d'identifier des antagonistes ROR? pour le traitement de plusieurs maladies auto-immunes.

" Cette étape clé est une excellente nouvelle pour Inventiva, d'autant que nous l'avons franchie beaucoup plus tôt que prévu ", s'est réjoui Frédéric Cren, le PDG et cofondateur d'Inventiva.

(AOF) - Inventiva a annoncé mardi soir la réception d'un paiement d'étape de 3,5 millions d'euros suite à l'inclusion du premier patient atteint de psoriasis dans l'étude clinique en cours avec ABBV-157, un antagoniste RORy découvert conjointement par AbbVie et Inventiva pour le traitement de maladies auto-immunes.

