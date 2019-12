INVENTIVA recherché après un paiement d'étape de 3,5 millions d'euros

(AOF) - Inventiva bondit de plus de 8% à 3,17 euros, soutenu par une bonne nouvelle. La biotech française a reçu paiement d'étape de 3,5 millions d'euros suite à l'inclusion du premier patient atteint de psoriasis dans l'étude clinique en cours avec ABBV-157, un antagoniste RORy découvert conjointement par AbbVie et Inventiva pour le traitement de maladies auto-immunes. Dans un communiqué, la société installée à Daix en Côte-d'Or a souligné avoir franchi beaucoup plus tôt que prévu cette étape clef.

Inventiva et son partenaire américain AbbVie avaient signé en 2012 un partenariat pluriannuel de recherche afin d'identifier des antagonistes ROR? pour le traitement de plusieurs maladies auto-immunes.

Dans le cadre de cette collaboration, Inventiva reste éligible à de nouveaux paiements d'étape et redevances sur les ventes futures d'ABBV-157.