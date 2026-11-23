Trésorerie et équivalents de trésorerie à 193,2 millions d’euros au 30 septembre 2026

Horizon de trésorerie inchangé par rapport au 28 septembre 2026 2

Résultats principaux de l’étude de Phase 3 NATiV3 attendus au quatrième trimestre 2026





Daix (France), New York (New York, États-Unis), le 23 novembre, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq: IVA ) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), publie sa position de trésorerie ainsi que son chiffre d’affaires au 30 septembre 2026.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Au 30 septembre 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à 193,2 millions d’euros et 0,0 millions d’euros en dépôt à court terme, contre une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 99,3 millions d’euros et des dépôts à court terme de 131,6 millions d’euros au 31 décembre 2025 3 .

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à – 83,8 millions d’euros pour les neufs premiers mois de 2026, contre – 76,3 millions d’euros sur la même période en 2025. Cette augmentation de la consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles reflète principalement l’augmentation des charges opérationnelles liées à la poursuite de l’avancement de l’étude clinique de Phase 3 NATiV3 et à la préparation des activités de pré-commercialisation, ainsi l’évolution favorable du besoin en fonds de roulement par rapport à la même période en 2025.

Flux net de trésorerie généré par les activités d’investissement pour les neuf premiers mois de 2026, il s’est élevé à 131,3 millions d’euros, contre - 25,0 millions d’euros sur la même période en 2025. Cette hausse reflète principalement les variations des placements à court terme de la Société, notamment dans le cadre de la transaction globale de refinancement réalisée en juin 2026 4 .

Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement au cours des neuf premiers mois de 2026 se sont élevés à 45,2 millions d’euros, contre 103,4 millions d’euros sur la même période en 2025. Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement au cours des neuf premiers mois de 2026 reflètent principalement l’opération globale de refinancement annoncée le 2 juin 2026, comprenant l’offre aux Etats-Unis de 27.272.727 nouvelles American Depositary Shares (l’”Offre Equity”) pour un montant de 103 millions d'euros ainsi que les Tranches A et B de l’Opération de Financement, pour un montant de 75,0 millions d’euros, ces deux montants étant exprimés en produits bruts 4 . Ce flux de trésorerie positif a été partiellement compensé par le remboursement anticipé intégral des prêts existants conclus avec la Banque européenne d’investissement (la « BEI »), pour un montant total de 62,2 millions d'euros, ainsi que par le rachat de l’intégralité des bons de souscription d’actions émis au profit de la BEI dans le cadre de la première tranche des prêts BEI et de 700 000 des bons de souscription d’actions émis au profit de la BEI dans le cadre de la seconde tranche des prêts BEI, pour un prix total de rachat de 50 millions d'euros 5 . Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement en 2025 provenaient principalement du produit brut de 115,6 millions d'euros (soit un produit net de 108,0 millions d'euros) reçu dans le cadre de la seconde tranche du Financement Structuré de 2024 6 .

Compte tenu de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des dépôts à court terme dont dispose actuellement la Société, y compris le produit net de l’Offre Equity réalisée, de la finalisation des Opérations BEI et de l'émission des Tranches A et B dans le cadre de l’Opération de Financement 7 , la Société prévoit de pouvoir financer ses activités conformément à ses prévisions actuelles jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2027. A la date du présent communiqué, la trésorerie et les équivalents de trésorerie actuels de la Société ne sont pas suffisants pour couvrir ses besoins opérationnels actuellement prévus au cours des 12 prochains mois.

Si la Tranche C de l’Opération de Financement 4 est émise pour un produit potentiel pouvant atteindre 55,0 millions d'euros et les bons de souscription d'actions de la Tranche 3 précédemment émis dans le cadre du Financement Structuré 7 , représentant un produit potentiel pouvant atteindre 116,0 millions d'euros, sont intégralement exercés, la Société estime être en mesure de financer ses activités, conformément à son plan actuel, jusqu'au début du premier trimestre 2028 8 .

Au cours des neuf premiers mois de 2026, la Société a enregistré un effet de change positif de 1,2 million d’euros sur sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie, contre un effet négatif de 1,0 million d’euros sur la même période en 2025, principalement en raison de l’évolution du taux de change euro/dollar américain.

Chiffres d’affaires

Aucun chiffre d’affaires n’a été enregistré au cours des neuf premiers mois de 2026, contre 4,5 millions d’euros générés sur la même période en 2025.

Participation à un prochain congrès scientifique

La Société prévoit de participer au congrès annuel MASH-TAG, qui se tiendra du 7 au 9 janvier 2027 à Park City, dans l’Utah (États-Unis).

Prochaine publication des résultats financiers

La Société publiera ses résultats financiers annuels pour l’exercice 2026, clos le 31 décembre 2026, le 18 février 2027.

À propos du lanifibranor

Le lanifibranor, principal candidat-médicament d’Inventiva, est une petite molécule administrée par voie orale qui vise à induire des effets antifibrotiques, anti-inflammatoires ainsi que des effets bénéfiques sur les fonctions vasculaires et métaboliques de l’organisme, en activant les trois isoformes des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (« PPAR »), des protéines appartenant à la famille des récepteurs nucléaires qui régulent l’expression des gènes. Le lanifibranor est un agoniste des PPAR conçu pour cibler simultanément les trois isoformes PPAR avec une puissance modérée, grâce à une activation équilibrée de PPARα et PPARδ et à une activation partielle de PPARγ. Alors que d’autres agonistes des PPAR ciblent une ou deux isoformes, le lanifibranor est actuellement le seul agoniste pan PPAR en développement clinique pour le traitement de la MASH. Inventiva estime que le profil de liaison modéré et équilibré du lanifibranor aux trois isoformes PPAR contribue au profil de tolérance favorable observé à ce jour dans les études cliniques et précliniques. La FDA a accordé au lanifibranor les désignations « Breakthrough Therapy » et « Fast Track » pour le traitement de la MASH. Le lanifibranor est un médicament expérimental qui n’a été approuvé par aucune autorité réglementaire. Sa sécurité et son efficacité n’ont pas été établies.

À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive. Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

Contacts

Relations Investisseurs

David Nikodem : IR@inventivapharma.com

Relations Media

Lisa Buffington : media@inventivapharma.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions safe harbor du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi de termes tels que, sans limitation, « croire », « anticiper », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « rechercher », « estimer », « pouvoir », « devoir », « être conçu pour », « espérer », « viser », « potentiel », « opportunité », « possible », « objectif » et « poursuivre », ainsi que par d’autres expressions similaires. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans limitation, des déclarations concernant l’avantage thérapeutique potentiel du lanifibranor, la disponibilité et le calendrier attendus des résultats de l’étude NATiV3, le calendrier des éventuelles soumissions réglementaires, les autorisations et la commercialisation du lanifibranor, les ressources en trésorerie et les dépenses d’Inventiva ainsi que sa capacité à obtenir des ressources financières supplémentaires, y compris les hypothèses et conditions y afférentes, et les activités futures, les attentes, les projets, la croissance et les perspectives d’Inventiva. Bien que la direction d’Inventiva estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à différents risques, éventualités et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle d’Inventiva, pouvant faire en sorte que les résultats et développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés par les informations et déclarations prospectives. Ces risques, éventualités et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, aux données et analyses cliniques, ainsi qu'aux décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, quant à l'opportunité et au moment d'approuver tout candidat-médicament, de même que leurs décisions concernant l'étiquetage et d'autres questions susceptibles d'affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces candidats-médicaments ; la dépendance d’Inventiva à l'égard des concédants de licence, des collaborateurs, des organismes de recherche sous contrat, des fournisseurs et des autres partenaires commerciaux ; la capacité d’Inventiva à atteindre les objectifs d’étape ; la capacité d’Inventiva d’obtenir un financement adéquat pour financer ses actions et poursuivre son exploitation, y compris la capacité d’Inventiva de conclure d’éventuelles opérations dans le calendrier prévu ou tout court, la capacité d’Inventiva de respecter et satisfaire les termes et conditions de ses documents de financement et si, quand et dans quelle mesure les garanties émises dans le cadre de l’Opération de Financement et autres instruments dilutifs, y compris les bons à souscription d’actions de Tranche 3, pourraient être exercés; la capacité d’Inventiva de mettre en œuvre sa stratégie, y compris concernant la commercialisation, la mise sur le marché et la fabrication; les impacts potentiellement négatifs sur Inventiva des modifications législatives et réglementaires, des conditions défavorables dans son secteur d’activité, des événements géopolitiques, et des conflits en cours, des épidémies et des conditions macroéconomiques, notamment les évolutions des politiques commerciales internationales, l’inflation mondiale, les fluctuations des marchés financiers et du crédit, les droits de douane et autres barrières commerciales, et des autres risques et incertitudes décrits dans le Document d’Enregistrement Universel d’Inventiva pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2026, le Rapport Annuel d’Inventiva sur le Formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 8 avril 2026 et le Rapport Semestriel d’Inventiva pour la période comptable close le 30 juin 2026, déposé sur le Formulaire 6-K le 28 septembre 2026 comprenant ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risques », et dans les futurs dépôts auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date du communiqué. Sauf obligation légale, Inventiva décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement ultérieur dont Inventiva aurait connaissance.

1 Informations financières non auditées.

2 Cf communiqué de presse du 28 septembre 2026

3 Les dépôts à court terme étaient classés dans la catégorie « autres actifs courants » dans l’état consolidé de la situation financière selon les normes IFRS, et étaient considérés par la Société comme liquides et facilement disponibles.

4 Cf communiqué de presse du 2 juin 2026.

5 Voir les communiqués de presse de la Société en date des 2 et 12 juin 2026.

6 Voir le communiqué de presse de la Société du 13 octobre 2024

7 Cf communiqué de presse du 2 juin 2026 (en particulier la description des engagements financiers regardant l'Opération de Financement)

8 Ces estimations sont fondées sur le plan d’affaires actuel de la Société et supposent l’émission réussie de la Tranche C de l’Opération de Financement, ainsi que l’exercice de l’intégralité des bons à souscription d’actions de la Tranche 3 précédemment émis par la Société dans le cadre du Financement Structuré, pour un produit potentiel pouvant atteindre 116,0 millions d’euros, et excluent tout paiement potentiel d’étapes clés dû à la Société ou payable par celle-ci, ainsi que toute dépense supplémentaire liée au candidat-médicament ou résultant de toute opération potentielle de prise de licence ou d’acquisition de candidats-médicaments ou de technologies supplémentaires, ou de tout développement de produit associé que la Société pourrait entreprendre. La Société pourrait avoir fondé ces estimations sur des hypothèses qui s’avéreraient inexactes et la Société pourrait être amenée à utiliser ses ressources plus rapidement que prévu. Ces estimations pourraient être réduites en cas d’augmentation des dépenses liées aux programmes de développement au-delà des attentes de la Société, ou si les programmes de développement progressent plus rapidement que prévu.

Pièce jointe