Inventiva : publication de résultats d'étude dans le NEJM

(CercleFinance.com) - Inventiva annonce la publication des résultats de l'étude clinique de phase IIb NATIVE (NAsh Trial to Validate IVA337 Efficacy) évaluant lanifibranor pour le traitement de la NASH (stéatohépatite non alcoolique) par The New England Journal of Medicine (NEJM). Dans cette étude, lanifibranor avait atteint les critères d'évaluation principaux et secondaires, incluant la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose et l'amélioration de la fibrose hépatique sans aggravation de la NASH, rappelle la société. L'étude clinique pivot de phase III NATiV31 avec lanifibranor dans la NASH est actuellement en cours suite à l'ouverture des premiers sites cliniques et le début du screening des patients aux Etats-Unis. Ses résultats principaux sont prévus au second semestre 2024.

Valeurs associées INVENTIVA Euronext Paris +2.16%