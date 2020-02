INVENTIVA présent à une conférence à Boston

(AOF) - Le PDG et cofondateur de la biotech Inventiva, Frédéric Cren, fera une présentation de la société et de ses activités, suivie d'un échange en comité réduit, lors de la " Cowen and Company 40th Annual Health Care Conference " qui se tiendra du 2 au 4 mars 2020 à l'hôtel Boston Marriott Copley Place, Boston, Etats-Unis.

