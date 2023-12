Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inventiva: première randomisation en Chine pour NATiV3 information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - Inventiva annonce la randomisation du premier patient en Chine dans le cadre de l'étude clinique mondiale de phase III NATiV3, et estime que la première visite du dernier patient dans cette étude est désormais attendue au premier trimestre 2024.



Cette randomisation déclenche un paiement d'étape de trois millions de dollars de la part de CTTQ, paiement grâce auquel Inventiva devrait avoir rempli les conditions suspensives nécessaires au tirage de la seconde tranche de 25 millions d'euros du prêt de la BEI.



Pour rappel, NATiV3 évalue le lanifibranor à long terme chez les adultes atteints d'une forme non-cirrhotique de la NASH et d'une fibrose hépatique de stade F2/F3 établies par biopsie. Cette étude se déroule dans 24 pays et devrait recruter environ 900 patients.





