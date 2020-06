INVENTIVA participera à « Jefferies Virtual Healthcare Conference »

(AOF) - Inventiva a annoncé mardi soir que Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, présentera la société et ses activités et participera à des rendez-vous investisseurs lors de la « Jefferies Virtual Healthcare Conference » qui se tiendra virtuellement du 2 au 4 juin 2020.

