Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inventiva: obtention d'un nouveau brevet aux USA information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - Inventiva a annoncé hier soir l'obtention d'un nouveau brevet qui va lui permettre d'élargir la protection de la propriété intellectuelle de son produit candidat phare aux Etats-Unis.



La société biopharmaceutique précise que le nouveau brevet - attribué par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) - protège l'utilisation de lanifibranor pour le traitement potentiel de patients cirrhotiques dont la maladie risque de progresser du stade compensé au stade décompensé



L'entreprise souligne que l'obtention de ce brevet constitue une étape importante dans le développement de lanifibranor pour le traitement d'un large éventail de maladies fibrotiques, en particulier la NASH.



Ce brevet expirera en novembre 2039.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Inventiva grimpait de 8,8% après cette annonce.





Valeurs associées INVENTIVA Euronext Paris +5.33%