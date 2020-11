INVENTIVA : nomination du Dr Michael Cooreman au poste de directeur médical

(AOF) - Inventiva a nommé le Dr Michael Cooreman, M.D., au poste de directeur médical. Il rejoint le comité exécutif d'Inventiva et succède au Dr Marie-Paule Richard, M.D., qui a décidé de prendre sa retraite. Le Dr Michael Cooreman supervisera les activités médicales et cliniques de la société, notamment en vue de l'initiation de l'étude clinique pivot de Phase III évaluant lanifibranor,le principal candidat médicament d'Inventiva, pour le traitement de la NASH.

Il rejoindra le Dr David Nikodem, Ph.D., vice-président des Opérations américaines et supervisera la mise en place de l'équipe clinique d'Inventiva aux États-Unis.

Il sera également en charge de la gestion des relations de la société avec les principaux leaders d'opinion(KOL). Le Dr Cooreman rejoint Inventiva après avoir travaillé chez Ferring Pharmaceuticals, où il occupait depuis 2017 le poste de vice-président, Science et Médecine,en charge de la recherche et du développement au niveau mondial engastro-entérologie et en hépatologie.

