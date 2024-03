Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inventiva: levée de la pause pour l'étude NATiV3 information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Inventiva annonce la levée de la pause volontaire, précédemment annoncée, du screening et de la randomisation pour son étude clinique NATiV3, évaluant son lanifibranor dans la NASH (stéatose hépatique non-alcoolique) et la reprises des activités de screening sur ses sites.



La société biopharmaceutique rappelle avoir décidé cette suspension à la suite d'une suspicion d'effet indésirable grave inattendu (SUSAR) chez un patient de l'étude, afin de mettre en oeuvre les recommandations du Data Monitoring Committee indépendant.



Le screening des patients reprend dans les sites opérants sous l'égide de l'IRB central aux Etats-Unis, et les autres devraient reprendre progressivement au cours des prochaines semaines. La première visite du dernier patient est prévue au premier semestre 2024.





