Inventiva : levée de 2,08 millions d'ADS

(CercleFinance.com) - Inventiva annonce avoir réalisé une levée de 2.083.334 American Depositary Shares (ADS) dans le cadre de son programme de financement en fonds propres dit 'At-the-market' (ATM) mis en place le 2 août, chaque ADS représentant une action ordinaire. Ces titres ont été émis au profit d'investisseurs institutionnels spécialisés, existants et nouveaux, par voie d'augmentation de capital, à un prix de 14,40 dollars par nouvelle ADS. Les actions nouvelles représenteront 5,1% du capital social à la suite de l'opération. L'émission et la livraison des actions ordinaires nouvelles de la société biopharmaceutique sont prévues le 27 septembre. Elles seront admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext à Paris et les ADS sur le Nasdaq.

Valeurs associées INVENTIVA Euronext Paris +0.32%