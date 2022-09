Inventiva: le titre recherché après un accord en Chine information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 11:43

(CercleFinance.com) - L'action Inventiva signe jeudi l'une des plus forte hausses de l'indice CAC Mid & Small après la signature d'un accord de licence et de collaboration en Chine.



Peu avant 11h30, le titre grimpe de près de 22% dans des volumes représentant déjà plus de 10 fois ceux traités sur l'ensemble de la séance de la veille. Au même instant, le CAC Mid & Small cède 1,3%.



La société biopharmaceutique a annoncé hier soir avoir conclu un accord avec Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical (CTTQ), une filiale de Sino Biopharm, en vue de développer et de commercialiser son traitement expérimental de la NASH, une fois que celui-ci sera approuvé.



L'accord avec Sino Biopharm concerne également le traitement d'autres maladies métaboliques, avec un périmètre portant là encore sur la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan.



Inventiva recevra un paiement initial de 12 millions de dollars, puis potentiellement cinq millions de dollars en paiements d'étapes à court terme, et jusqu'à 290 millions de dollars en paiements d'étapes cliniques, réglementaires et commerciales, en plus de redevances progressives sur les ventes nettes du médicament en Grande Chine.



Lanifibranor, une petite molécule administrée par voie orale à laquelle la FDA américaine a accordé le statut de 'médicament innovant', est actuellement en cours d'évaluation dans une étude clinique de Phase III dans la NASH.



A noter qu'Inventiva a publié ce matin ses résultats financiers du 1er semestre, qui font apparaître une perte nette de 29,5 millions d'euros, contre -23,1 millions d'euros au premier semestre 2021.



Avec une position de trésorerie de 76,4 millions d'euros, la société estime que ses ressources devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2023.