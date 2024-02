Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inventiva: le titre chute, recrutement de phase III suspendu information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Inventiva chute lourdement en Bourse vendredi matin suite à l'annonce de la suspension du recrutement pour son étude clinique de phase III dans la NASH en raison d'un potentiel effet indésirable grave.



Le titre de la société biopharmaceutique française décrochait de presque 17% aux alentours de 10h45, signant la plus forte baisse du marché parisien.



Dans un communiqué publié jeudi après la clôture des marchés, Inventiva explique avoir décidé de suspendre volontairement et temporairement le 'screening' (sélection) et la randomisation de nouveaux patients afin de mettre en place de nouveaux critères d'éligibilité.



L'entreprise justifie sa décision par l'apparition d'un événement indésirable caractérisé par une élévation des tests hépatiques chez un patient randomisé dans l'étude.



Elle souligne qu'il s'agit du premier incident sérieux signalé dans l'ensemble des essais cliniques concernant le lanifibranor, son candidat-médicament le plus avancé.



Les patients déjà randomisés dans l'étude continuent de recevoir le traitement selon un nouveau calendrier de surveillance hépatique, mais la nécessité d'apporter des modifications au protocole de l'étude signifie que le 'screening' et la randomisation ne pourront pas redémarrer avant quatre à six semaines.



Cette pause devrait repousser la première visite du dernier patient au premier semestre 2024.



L'étude 'NATiV3' porte sur le lanifibranor dans le traitement de patients adultes atteints de la NASH une maladie hépatique chronique courante et progressive, pour laquelle il n'existe aujourd'hui aucun traitement.





Valeurs associées INVENTIVA Euronext Paris -19.03%