Inventiva : horizon de trésorerie étendu jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2023

(AOF) - Inventiva a annoncé le renforcement de sa situation de trésorerie d'un montant d'environ 14,6 millions d'euros grâce à son programme "At-The-Market" (ATM) et grâce à la conclusion de prêts bancaires garantis par l'État. Cela prolonge l'horizon de trésorerie de la société jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2023, sur la base de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des dépôts à court terme existants, et sans tenir compte du crédit mis en place avec la Banque Européenne d'Investissement (la BEI).

La biotech a finalisé la documentation du financement avec la BEI (le Contrat de Financement) d'un montant maximum de 50 millions d'euros annoncé le 16 mai 2022 avec la conclusion d'un accord pour l'émission de bons de souscription d'actions (le Warrant Agreement).

Conformément aux termes du Warrant Agreement, si la première tranche des bons était émise aujourd'hui, la dilution potentielle que représenterait les actions sous-jacentes, serait d'environ 3,2% du capital social actuel du groupe.

La société prévoit d'utiliser les produits issus de ce crédit pour ses études précliniques et cliniques, notamment pour financer une partie de son essai clinique pivot de Phase III évaluant lanifibranor chez des patients atteints de la stéatohépatite non alcoolique (NASH).

