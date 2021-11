Inventiva : hausse de la trésorerie au 30 septembre malgré des coûts de R&D plus élevés

(AOF) - Au 30 septembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la biotech Inventiva s’élevaient à 105,7 millions d’euros contre 93,6 millions d’euros au 30 juin 2021 et 105,7 millions d’euros au 31 décembre 2020. Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à 31,6 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2021, contre -19,4 millions d'euros sur la même période en 2020.

Les dépenses de R&D ont affiché une hausse de 88% sur un an, principalement en raison des coûts associés à la préparation et au lancement de l'étude clinique de la Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH et, dans une moindre mesure, en raison de l'augmentation des frais généraux et administratifs (+51%) résultant du statut de double cotation d'Inventiva.

Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement pour les neuf premiers mois de 2021 se sont élevés à 23,9 millions d'euros, principalement grâce à la vente d'actions ordinaires de la Société sous la forme d'American Depositary Shares (" ADS ") pour un montant de 30 millions de dollars (produit brut) le 23 septembre 2021.

Le chiffre d'affaires de la société pour les neuf premiers mois de 2021 s'est élevé à 0,2 million d'euros, contre 0,3 million d'euros pour la même période en 2020. Dans le cadre de sa collaboration avec AbbVie dans les maladies auto-immunes, Inventiva est éligible à la réception de paiements d'étape de développement, réglementaires et commerciaux, ainsi que des paiements de redevances. À ce titre, la Société s'attend à recevoir un autre paiement d'étape lors du lancement par AbbVie de l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant prévu avant la fin de l'année 2021.

