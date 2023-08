Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inventiva: financement de près de 36 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 11:22









(CercleFinance.com) - Inventiva annonce un financement d'environ 35,7 millions d'euros, consistant en une augmentation de capital réservée à certaines catégories d'investisseurs pour 30,6 millions d'euros et en l'émission de certificats de royalties pour 5,1 millions.



L'augmentation de capital réservée se traduira par l'émission de 9.618.638 actions ordinaires nouvelles, à un prix de souscription de 3,18 euros par action, actions dont le règlement-livraison aura lieu le 5 septembre.



La société biopharmaceutique a prévu d'utiliser le produit net de l'augmentation de capital, avec la trésorerie disponible, essentiellement pour la phase III pour l'évaluation du lanifibranor dans le traitement des patients souffrant de la NASH.





