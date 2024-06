Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inventiva: entouré avec l'autorisation de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Inventiva bondit de plus de 4% après l'autorisation par l'AG, le 20 juin, d'un programme de rachat d'actions pour jusqu'à 10% du capital de la société biopharmaceutique spécialisée notamment dans la NASH (stéatohépatite non alcoolique).



Le nombre maximal d'actions propres pouvant être acquises, sur la base du capital au 31 mai se monte à 5.247.718, mais compte tenu de l'auto-détention de 115.681 actions, seules 5.132.037 actions propres sont susceptibles d'être achetées.





