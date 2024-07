Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inventiva: des progrès pour le programme NATiV3 information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dans un point sur son programme clinique NATiV3 évaluant lanifibranor dans la MASH/NASH, Inventiva revendique 'de bon progrès dans le recrutement de son essai clinique de phase III' et constate 'un fort engagement des sites d'essais cliniques'.



La société se dit aussi encouragée par les caractéristiques des patients observées dans la cohorte principale de NATiV3 par rapport à celles de son essai de phase IIb et surtout par un effet de plateau observé dans la courbe de prise de poids.



Par ailleurs, Inventiva indique que son portefeuille de brevets s'est renforcé avec un nouveau brevet obtenu protégeant le composé jusqu'en 2043, et qu'elle travaille actuellement à trouver des financements pour assurer la continuité de ses activités.





