Inventiva: des changements au plan sur la NASH

(CercleFinance.com) - Inventiva annonce qu'à la suite d'une consultation de la FDA américaine, elle a décidé de revoir le plan de développement clinique de lanifibranor pour le traitement de la NASH (stéatohépatite non alcoolique).



Ces changements, qui devraient être bénéfiques pour le programme clinique, comprennent notamment la préparation d'une nouvelle étude de phase III chez les patients atteints de NASH avec une cirrhose compensée.



En cas de succès, les résultats de cette étude de phase III devraient permettre de soumettre la demande d'autorisation finale de mise sur le marché auprès de la FDA et d'élargir la population de patients cibles au-delà des patients atteints de fibrose F2 et F3.





