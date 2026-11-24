Inventiva affiche, au 30 septembre 2026, une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 193,2 MEUR, sans dépôt à court terme, contre une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 99,3 MEUR et des dépôts à court terme de 131,6 MEUR à fin 2025.

Compte tenu de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des dépôts à court terme dont elle dispose actuellement, y compris le produit net de l'offre Equity réalisée, de la finalisation des opérations BEI et de l'émission des tranches A et B dans le cadre de l'opération de financement, la société prévoit de pouvoir financer ses activités conformément à ses prévisions actuelles jusqu'à la fin du 2e trimestre 2027.

Son horizon de trésorerie demeure donc inchangé par rapport au 28 septembre dernier. À ce jour, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société biopharmaceutique ne sont pas suffisants pour couvrir ses besoins opérationnels actuellement prévus au cours des 12 prochains mois.

Si la tranche C de l'opération de financement est émise pour un produit potentiel pouvant atteindre 55 MEUR et si les BSA de la tranche 3, précédemment émis dans le cadre du financement structuré et représentant un produit potentiel pouvant atteindre 116 MEUR, sont intégralement exercés, Inventiva estime être en mesure de financer ses activités, conformément à son plan actuel, jusqu'au début du 1er trimestre 2028.

La société ajoute qu'aucun chiffre d'affaires n'a été enregistré au cours des neuf premiers mois de 2026, contre 4,5 MEUR générés sur la même période en 2025, et que les principaux résultats de l'étude de phase 3 NATiV3 sont attendus au 4e trimestre 2026.