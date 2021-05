Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inventiva : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 03/05/2021 à 15:38









(CercleFinance.com) - Inventiva s'adjuge 5% avec le soutien de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 23 euros, jugeant que 'la décision du partenaire AbbVie de poursuivre le développement du cédirogant dans le psoriasis est la bienvenue'. Selon le broker, cette décision 'renforce la croyance en un pipeline au-delà de la maladie du foie NASH, augmente les liquidités et fournit surtout des catalyseurs supplémentaires en attendant les données clés de phase III sur lanifibranor dans la NASH'.

Valeurs associées INVENTIVA Euronext Paris +4.78%