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Inventiva attendue au tournant en phase III, Jefferies réduit son objectif de cours
information fournie par AOF 10/11/2026 à 10:15

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(Zonebourse.com) - Le courtier ajuste sa valorisation de 7,50 à 6,20 euros sur l'action de la société biopharmaceutique pour tenir compte des opérations de financement annoncées en juin. Il entrevoit toutefois un potentiel de hausse important en cas de résultats positifs pour le lanifibranor, avec une valorisation de 8 euros par action.

Les résultats de l'étude de phase III consacrée au lanifibranor, le seul candidat-médicament d'Inventiva, dans le traitement de la MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique) sont attendus d'ici la fin de l'année. Lors de la phase II, le lanifibranor a montré qu'il pouvait améliorer à la fois l'inflammation du foie et la fibrose (cicatrisation du tissu hépatique), après seulement six mois de traitement.

"Les données disponibles à ce jour laissent entrevoir un potentiel d'efficacité supérieur à celui des traitements actuellement commercialisés", estime Jefferies. Dans "l'hypothèse qu'un partenaire commercial sera trouvé en dehors de l'Asie après la publication des résultats de phase III et avant le lancement du médicament prévu en 2027", le courtier anticipe un chiffre d'affaires annuel maximal de "4 milliards de dollars à l'échelle mondiale, dont 3 milliards hors d'Asie".

Jefferies réitère donc sa recommandation à l'achat sur le titre, mais abaisse son objectif de cours de 7,50 à 6,20 euros pour tenir compte de l'évolution de la structure du capital du groupe, après plusieurs opérations de financement annoncées en juin dernier.

En cas de résultats positifs de l'étude clinique, la réduction du risque associé au développement du lanifibranor porterait la valorisation d'Inventiva à 8 euros par action, selon les analystes. Une éventuelle acquisition de la société biopharmaceutique pourrait encore accroître ce potentiel. Peu après 10 heures, le titre progresse de 2,1%, à 3,40 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2026 à 10:15:00.

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