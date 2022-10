Inventiva : arrêt par AbbVie du développement d'un cedirogant concernant les maladies auto-immunes

(AOF) - Inventiva, société biopharmaceutique, a annoncé qu'AbbVie a communiqué l'arrêt du développement de cedirogant (ABBV-157), un agoniste inverse de RORy administrable par voir orale découvert conjointement par Inventiva et AbbVie pour le traitement de maladies auto-immunes, à la suite des conclusions récentes d'une étude de toxicologie non clinique.

La trésorerie de la Société, comprenant le paiement initial de 12 millions de dollars attendu de Sino Biopharm et les 25 millions d'euros de la facilité de crédit de la BEI, n'est pas affectée par l'arrêt du programme clinique du cedirogant et devrait lui permettre de financer, comme annoncé précédemment, ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2023. Les capacités et les objectifs d'Inventiva en matière de R&D restent inchangés.

Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : "Bien que nous soyons déçus par la fin du développement clinique de cedirogant à la suite d'une étude de toxicologie non clinique, nous souhaitons remercier notre partenaire AbbVie pour ces dix années de collaboration. Nous nous consacrons désormais entièrement au développement de notre produit phare lanifibranor, un traitement prometteur en Phase III de développement clinique dans la NASH, une maladie pour laquelle il n'existe à ce jour aucun médicament approuvé par les agences réglementaires. Ainsi, nous continuons de progresser dans notre essai pivot de Phase III NATiV3 et avons récemment franchi une étape majeure en signant un partenariat avec Sino Biopharm, un groupe pharmaceutique chinois de premier plan, pour développer et potentiellement commercialiser lanifibranor en Grande Chine".

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.