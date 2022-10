Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inventiva: arrêt du développement de cedirogant information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 08:47









(CercleFinance.com) - Inventiva annonce qu'AbbVie a fait part vendredi de l'arrêt du développement de cedirogant (ABBV-157), découvert conjointement par les deux sociétés pour le traitement de maladies auto-immunes, à la suite des conclusions récentes d'une étude de toxicologie non clinique.



La trésorerie de la société française, comprenant le paiement initial de 12 millions de dollars attendu de Sino Biopharm et les 25 millions d'euros de la facilité de crédit de la BEI, n'est cependant pas affectée par l'arrêt de ce programme clinique.



Cette trésorerie devrait lui permettre de financer, comme annoncé précédemment, ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2023, les capacités et les objectifs d'Inventiva en matière de R&D restant inchangés.





Valeurs associées INVENTIVA Euronext Paris -8.19%