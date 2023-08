Inventiva annonce un financement d'environ 35,7 millions d'euros

(AOF) - Inventiva annonce la levée de 35,7 millions d’euros auprès d'investisseurs nouveaux et existants, constitué d'une augmentation de capital réservée de 30,6 millions d'euros et d'une émission de certificats de royalties de 5,1 millions d’euros. Cette biotech spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (« NASH ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait précise que 95% du produit net de la levée sera affecté à la Phase III pour l’évaluation du lanifibranor.

5% du produit net de la levée sera affecté à ses autres programmes précliniques et cliniques et notamment Yap-Tead ainsi que pour ses besoins généraux.

Le financement consiste en deux transactions, à savoir une augmentation de capital réservée à certaines catégories d'investisseurs pour un montant de 30,5 millions d'euros, par l'émission de 9 618 638 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 euro par action (à un prix de souscription de 3,18 euro par action) et l'émission de certificats de royalties, pour un montant de 5,1 millions d'euros.

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.