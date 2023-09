Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Inventiva: accord de licence avec Hepalys Pharma information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - Inventiva annonce un accord de licence avec Hepalys Pharma, nouvelle société immatriculée au Japon et incubée par Catalys Pacific, dans laquelle la société biopharmaceutique française détient une participation de 30%.



Cet accord exclusif porte sur le développement et la commercialisation de lanifibranor, médicament candidat propriétaire d'Inventiva, pour le traitement de la NASH (stéato-hépatite non alcoolique) au Japon et en Corée du Sud.



Inventiva recevra un paiement initial de 10 millions de dollars, et est éligible à recevoir des paiements d'étapes pour jusqu'à 231 millions, en plus de redevances progressives sur les ventes nettes dans ces deux pays.