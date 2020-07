INVENTIVA a assez de trésorerie jusqu'au troisième trimestre 2021

(AOF) - Au 30 juin 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva s'élevaient à 52,2 millions d'euros contre 46,9 millions d'euros au 31 mars 2020 et 35,8 millions d'euros au 31 décembre 2019. La biotech spécialisée contre la Nash (stéatohépatite non alcoolique) estime que sa trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 Juin 2020 seront suffisants pour financier ses activités opérationnelles jusqu'au troisième trimestre 2021.

