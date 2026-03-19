 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intuitive Machines après avoir annoncé une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de la startup spatiale Intuitive Machines LUNR.O ont baissé de 5% à 17,20$ en pré-commercialisation

** La société affiche une perte plus importante que prévu de 59,7 millions de dollars au quatrième trimestre , alors que les analystes s'attendaient à une perte de 10,6 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Les revenus du 4ème trimestre de 44,8 millions de dollars sont inférieurs aux attentes des analystes de 53,7 millions de dollars

** Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 14,4%, principalement en raison d'une forte augmentation des frais généraux et administratifs, ce qui a eu un impact sur la perte nette

** Huit courtiers sur dix estiment que l'action est "achetée", un "conservée" et un "vendue"; leur estimation médiane est de 19 dollars - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 11,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INTUITIVE MACH RG-A
18,1100 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank