Intuit va céder Mailchimp à environ un tiers de son prix d'acquisition de 2021 ; le cours de l'action s'effondre

Intuit INTU.O a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder la plateforme de marketing par e-mail Mailchimp à Bending Spoons BSP.O pour environ 3,68 milliards de dollars, cinq ans après l'avoir acquise pour près de trois fois ce montant dans le cadre de la plus importante transaction de son histoire.

L'action du fabricant de TurboTax a reculé de 10 % après la clôture, tandis que celle de Bending Spoons a progressé de 3 %.

Intuit a indiqué que cette cession lui permettrait de se concentrer davantage sur les produits basés sur l’intelligence artificielle destinés aux petites entreprises, et qu’elle prévoyait d’utiliser le produit de la vente pour racheter des actions.

L’entreprise s’est de plus en plus concentrée sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’ensemble de ses produits, cherchant à automatiser certaines tâches pour les particuliers et les entreprises et à élargir sa gamme de services.

L'opération, qui comprend 3,31 milliards de dollars en espèces et 368 millions de dollars en actions, devrait être finalisée début 2027.

Intuit avait acquis Mailchimp en 2021 pour environ 12 milliards de dollars, intégrant ainsi la plateforme de marketing par e-mail à son portefeuille de logiciels destinés aux petites entreprises.

Cette opération permet à Bending Spoons, qui est entrée en bourse en juillet, d’ajouter une autre activité numérique majeure à son portefeuille en pleine expansion. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’investir massivement dans la plateforme de marketing et de poursuivre la transformation de sa technologie, de ses produits, de son marketing et de sa monétisation.

“Mailchimp a aidé des millions d’entreprises à se développer et à acquérir des clients grâce à l’automatisation du marketing par e-mail”, a déclaré Jack Tam, vice-président senior chez Intuit.

Intuit a indiqué que le chiffre d’affaires de Mailchimp avait reculé de 1 % au premier trimestre, pour s’établir à 313 millions de dollars.

Elle a également revu à la baisse ses prévisions pour 2027 et table désormais sur une croissance du chiffre d’affaires annuel comprise entre 8 % et 9 %, contre une prévision antérieure de 9 % à 10 %.

Intuit a expliqué que ces prévisions révisées reflètent une évolution de sa plateforme de gestion des finances personnelles Credit Karma, dont les performances se sont avérées inférieures aux attentes, la hausse des taux d’intérêt ayant pesé sur la croissance et un changement de comportement des consommateurs ayant eu un impact plus rapide que prévu sur l’activité.

La société a maintenu ses prévisions concernant le résultat d'exploitation et le bénéfice pour l'ensemble de l'année.