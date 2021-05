Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intuit : relèvement d'objectifs annuels Cercle Finance • 26/05/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - Intuit a annoncé mardi soir un relèvement d'objectifs annuels, déclarant tabler désormais, pour son exercice 2020-21, sur un BPA ajusté entre 9,32 et 9,37 dollars, ainsi que sur une croissance de ses revenus de l'ordre de 22%. Sur son troisième trimestre comptable, l'éditeur de solutions de gestion et de comptabilité a engrangé un BPA ajusté en hausse de 35% à 6,07 dollars, manquant toutefois le consensus, pour des revenus qui ont augmenté de 39% à 4,17 milliards de dollars.

