Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intuit: objectifs dépassés pour l'exercice 2023-24 information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 08:10









(CercleFinance.com) - Intuit a dévoilé jeudi soir, au titre de son dernier trimestre 2023-24, un BPA non-GAAP en hausse de 21% à 1,99 dollar et un profit d'exploitation ajusté en croissance de 16% à 730 millions de dollars, pour des revenus en augmentation de 17% à 3,18 milliards de dollars.



Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice écoulé, il a engrangé -toujours en données non-GAAP- un BPA de 16,94 dollars, un profit d'exploitation de 6,4 milliards et des revenus de près de 16,3 milliards, dépassant ainsi les bornes hautes de ses fourchettes-cibles d'il y a trois mois.



'Nous avons réalisé des progrès significatifs dans notre stratégie de plateforme experte tirée par l'IA qui positionne l'entreprise pour une croissance durable à l'avenir', souligne Sasan Goodarzi, le CEO de l'éditeur de logiciels comptables et fiscaux.



Pour son exercice 2024-25, Intuit indique anticiper un BPA non-GAAP compris entre 19,16 et 19,36 dollars, un profit d'exploitation ajusté entre 7,241 et 7,316 milliards de dollars, ainsi que des revenus entre 18,160 et 18,347 milliards.





Valeurs associées INTUIT 665,29 USD NASDAQ -0,78%