Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intuit: hausse de 49% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Intuit a publié mardi soir, au titre de son premier trimestre 2023-24, un BPA ajusté en augmentation de 49% à 2,47 dollars et un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 45% à 960 millions, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 15% à 2,98 milliards.



'Les données et l'IA étant au coeur de notre stratégie, nous accélérons l'innovation sur notre plateforme mondiale de technologies financières pour alimenter la prospérité des consommateurs et des petites entreprises', commente son CEO Sasan Goodarzi.



Pour l'exercice 2023-24, l'éditeur de logiciels comptables et fiscaux confirme anticiper, toujours en données non-GAAP, un BPA de 16,17 à 16,47 dollars, un bénéfice d'exploitation de 6,155 à 6,26 milliards de dollars, et un chiffre d'affaires de 15,89 à 16,105 milliards.





Valeurs associées INTUIT NASDAQ +0.68%