Intuit: hausse de 20% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Intuit a publié jeudi soir, au titre de son deuxième trimestre 2023-24 (clos fin janvier), un BPA ajusté (non-GAAP) en augmentation de 20% à 2,63 dollars et un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 17% à un milliard tout rond.



L'éditeur de logiciels comptables et fiscaux a réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 11% à 3,39 milliards de dollars, soutenus par sa division petites entreprises et travailleurs indépendants, dont les revenus ont grimpé de 18%.



Pour l'exercice 2023-24, il confirme anticiper, toujours en données non-GAAP, un BPA de 16,17 à 16,47 dollars, un bénéfice d'exploitation de 6,155 à 6,26 milliards de dollars, et un chiffre d'affaires de 15,89 à 16,105 milliards.





Valeurs associées INTUIT NASDAQ +3.08%