Intuit: entouré après ses résultats et ses perspectives

(CercleFinance.com) - Intuit prend près de 6% à Wall Street, au lendemain de la publication par l'éditeur de solutions de gestion et de comptabilité de résultats supérieurs aux attentes au titre des trois derniers mois de son exercice 2021-22, ainsi que de perspectives solides pour 2022-23.



Le BPA ajusté s'est replié de 44% à 1,10 dollar, mais a dépassé de 13 cents l'estimation de Jefferies, tandis que ses revenus, en retrait de 6% à environ 2,41 milliards de dollars, se sont révélés supérieurs de 3% au consensus de marché, selon ce broker.



Pour l'exercice qui commence, le groupe vise un BPA ajusté entre 13,59 et 13,89 dollars, ainsi que des revenus entre 14,485 et 14,7 milliards de dollars, des fourchettes cibles qui impliquent des croissances d'environ 15-17% et 14-16% respectivement.



Considérant qu'Intuit 'demeure une franchise défensive et de haute qualité, bien qu'elle ne soit pas entièrement à l'abri des vents contraires d'ordre macroéconomique', Jefferies réaffirme son conseil 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 550 à 575 dollars.





Valeurs associées INTUIT NASDAQ +5.12%