Intuit : en hausse après sa publication trimestrielle

(CercleFinance.com) - Intuit prend 1% sur le Nasdaq, au lendemain de la publication par l'éditeur de solutions de gestion et de comptabilité, d'un BPA ajusté en croissance de 9% à 1,97 dollar pour des revenus en progression de 41% à 2,56 milliards, pour son dernier trimestre 2020-21. Le groupe vise un BPA ajusté entre 11,05 et 11,25 dollars et des revenus entre 11,05 et 11,20 milliards pour l'exercice 2021-22, des projections conformes aux estimations de Jefferies qui anticipait pourtant l'annonce d'objectifs plus 'conservateurs'. 'Nous apprécions Intuit pour sa croissance ferme, sa marge opérationnelle en expansion (supérieure à 36%) et son leadership en fiscalité et petites entreprises', indique le broker, qui reste à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 630 à 640 dollars.

Valeurs associées INTUIT NASDAQ +1.18%