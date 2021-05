Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intuit : dans le vert après ses trimestriels Cercle Finance • 26/05/2021 à 16:16









(CercleFinance.com) - Intuit avance de 1% au lendemain des résultats trimestriels du groupe de logiciels, assortis d'un relèvement d'objectifs pour son exercice 2020-21, avec notamment un BPA ajusté désormais attendu entre 9,32 et 9,37 dollars. Jefferies souligne que cette publication a confirmé une annonce préliminaire de bonne facture, avec une croissance des revenus de 22% attendue en 2020-21, 'ce qui est impressionnant pendant une année pandémique'. 'Nous aimons sa croissance régulière, sa marge opérationnelle en expansion et son leadership en fiscalité et en petites entreprises', juge le broker qui reste à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé à 525 dollars.

