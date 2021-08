Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intuit : croissance de 9% du BPA ajusté au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 09:28









(CercleFinance.com) - Intuit a publié mardi soir un BPA ajusté en croissance de 9% à 1,97 dollar au titre de son dernier trimestre 2020-21, ainsi qu'un résultat opérationnel en hausse de 16% à 715 millions de dollars pour des revenus en progression de 41% à 2,56 milliards. L'éditeur de solutions de gestion et de comptabilité revendique des croissances de revenus de 19% dans son segment petites entreprises et entrepreneurs individuels, de 20% dans son segment particuliers, ainsi qu'un record trimestriel pour Credit Karma. Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté de 9,74 dollars et des revenus de 9,63 milliards de dollars, Intuit indique viser, pour son année 2021-22, des fourchettes-cibles respectives de 11,05-11,25 dollars et de 11,05-11,20 milliards.

Valeurs associées INTUIT NASDAQ +0.28%