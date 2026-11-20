Intuit perd 5% à 294 USD en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais accompagnés d'objectifs décevants pour l'exercice en cours, ainsi que de l'annonce d'une cession marquant un échec dans sa stratégie de diversification.

Intuit bat les attentes sur le 1er trimestre...

Intuit a dévoilé jeudi soir, au titre de son 1er trimestre 2027, un BPA non-GAAP en croissance de 56% à 2,91 USD, ainsi qu'un résultat d'exploitation ajusté en hausse de 46% à 1 MdUSD, pour des revenus en augmentation de 12% à 4,35 MdsUSD.

Les performances de l'éditeur de logiciels de gestion fiscale et comptable se sont ainsi avérées supérieures aux anticipations du marché, puisque les analystes n'espéraient en moyenne qu'un BPA ajusté de 2,70 USD pour des revenus de 4,31 MdsUSD.

"Nous avons réalisé un solide 1er trimestre, avec des résultats supérieurs à la borne haute de nos prévisions", affirme le PDG Sasan Goodarzi, se disant également "satisfait des innovations lancées au cours de ce trimestre".

"Notre plateforme d'experts fondée sur l'IA prend en charge une part croissante des tâches pour les particuliers, les entreprises et les experts-comptables, en transformant les données financières en informations exploitables et en actions concrètes pour obtenir de meilleurs résultats", poursuit-il.

...mais déçoit sur ses objectifs annuels et la cession de Mailchimp

Les perspectives annuelles ont toutefois déçu les investisseurs : Intuit prévoit désormais un BPA ajusté compris entre 22,88 et 23,12 USD et des revenus de 23,081 à 23,365 MdsUSD pour l'exercice 2027, contre respectivement 23,62 USD et 23,43 MdsUSD attendus par le consensus.

Si elle a maintenu ses prévisions de BPA, la direction a révisé ses hypothèses de revenus "afin de tenir compte d'un changement concernant Credit Karma, entraînant des ajustements des prévisions de revenus de son segment Grand Public et de l'ensemble du groupe".

En marge de la publication de ses résultats, Intuit a aussi annoncé la vente de sa filiale Mailchimp au groupe technologique italien Bending Spoons pour 3,68 MdsUSD, dont 3,31 MdsUSD en numéraire et 368 MUSD en actions Bending Spoons.

Cette transaction intervient cinq ans après l'acquisition de cette société pour 12 MdsUSD, représentant donc une décote d'environ 69% par rapport au prix d'achat initial et marquant ainsi un échec du groupe dans sa stratégie de diversification.

Intuit prévoit d'utiliser le produit en numéraire de cette cession pour procéder à des rachats de ses propres actions au cours de son exercice 2027, après la finalisation de l'opération, attendue au début de l'année civile 2027.

Jefferies réduit sa cible, mais reste à l'achat

"Le 1er trimestre d'Intuit a été plus mouvementé que prévu, avec la cession de Mailchimp à perte et les difficultés rencontrées par Credit Karma, confronté à des vents contraires liés à l'environnement macroéconomique et à l'IA", constate ainsi Jefferies.

Si elle reconnaît la vigueur de l'activité Global Business Solutions (GBS), avec une accélération de la croissance des revenus sur le segment des ETI, la banque estime qu'Intuit "doit améliorer l'exécution globale de sa stratégie pour regagner la confiance des investisseurs".

Toutefois, avec un ratio cours/bénéfice d'environ 10 fois les résultats attendus pour l'année 2027, le deuxième plus faible parmi les grandes capitalisations du secteur des logiciels, et des objectifs de croissance du BPA entre 15% et 19%, Jefferies juge le rapport rendement/risque attractif.

Aussi, l'établissement confirme sa recommandation à "acheter" sur Intuit, tout en abaissant son objectif de cours de 500 à 445 USD, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 44% par rapport à son dernier cours de clôture.