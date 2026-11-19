Intuit a annoncé jeudi la vente de sa filiale Mailchimp au groupe technologique italien Bending Spoons pour 3,68 milliards de dollars, en numéraire et en actions, cinq ans après l'avoir acquise pour 12 milliards de dollars. La transaction, dont la finalisation est attendue début 2027, représente une décote d'environ 69% par rapport au prix d'achat initial. Cette cession marque l'échec de la stratégie de diversification engagée par l'éditeur américain de logiciels fiscaux et comptables, qui souhaitait renforcer sa présence dans le marketing numérique. Pour Bending Spoons, elle constitue une nouvelle acquisition d'une plateforme technologique établie à une valorisation nettement inférieure à son niveau historique.

Le groupe italien poursuit une stratégie de croissance externe qui l'a notamment conduit à acquérir Airtable en septembre pour seulement 10% de son ancienne valorisation. Son portefeuille comprend déjà AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Meetup, Vimeo et WeTransfer. Bending Spoons bénéficie également du soutien de Berkshire Hathaway, qui a investi 600 millions de dollars lors de son introduction en Bourse en juillet, puis 330 millions supplémentaires en octobre. Chez Intuit, les difficultés de Mailchimp étaient devenues visibles dans les résultats financiers : son chiffre d'affaires a reculé de 1% au premier trimestre fiscal, à 313 millions de dollars, contre 314,4 millions attendus, tandis que les revenus du groupe progressaient de 12%. Pour l'exercice 2027, Intuit anticipait une activité Mailchimp comprise entre 1,256 et 1,266 milliard de dollars, soit une baisse de 1% à une stagnation.

Parallèlement à cette annonce, Intuit a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un bénéfice ajusté de 2,91 dollars par action, contre 2,70 dollars anticipés, et un chiffre d'affaires de 4,35 milliards de dollars, contre un consensus de 4,31 milliards. Les perspectives annuelles ont toutefois déçu les investisseurs. Le groupe prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 22,88 et 23,12 dollars et des revenus de 23,081 à 23,365 milliards de dollars pour l'exercice 2027, contre respectivement 23,62 dollars et 23,43 milliards attendus par les analystes. L'action Intuit a chuté de près de 13% après la clôture de Wall Street. Cette réaction souligne les inquiétudes concernant les perspectives de croissance du groupe, malgré son recentrage sur ses activités historiques et la sortie d'une filiale devenue moins performante.