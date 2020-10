Introductions en Bourse : reprise au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre 2020, 477 introductions en Bourse (IPO) ont été comptabilisées dans le monde, levant un montant total de 116,7 milliards de dollars, selon le dernier rapport Global IPO Watch du cabinet de conseil et d'audit PwC. Au deuxième trimestre, 186 transactions pour 42,3 milliards de dollars avaient été recensés. PwC note la forte disparité géographique. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique l'activité s'est montrée modérée, avec 41 transactions qui ont permis de lever 7,4 milliards de dollars (deuxième trimestre 2020 : 16 transactions/4,6 milliards de dollars).

En Asie-Pacifique, les experts constatent une forte hausse avec 256 transactions totalisant 38,3 milliards de dollars durant le trimestre (deuxième trimestre 2020 : 104 transactions/12,1 milliards de dollars).

Les fonds levés par les IPO aux Etats-Unis ont quant à eux augmenté de manière significative : les 180 transactions réalisées ont permis de lever 71 milliards de dollars (deuxième trimestre 2020 : 66 transactions/25,6 milliards de dollars). Environ 50 % des fonds levés par IPO américaines proviennent de SPAC (Special Purpose Acquisition Companies).

"Les perspectives pour ce quatrième trimestre présentent un solide portefeuille de candidats à l'IPO, sur les marchés américains et asiatiques. Les candidats européens sont sans doute moins nombreux. En sus des élections américaines et des conséquences de la pandémie, le Brexit continue de créer de l'incertitude en Europe. Cependant, nous observons un nombre croissant de candidats potentiels pour 2021", conclut Philippe Kubisa, Associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC France et Maghreb.